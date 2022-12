Një police në Britaninë e Madhe është shkarkuar nga forca e sigurisë pasi pretendimet e saj se nuk ishte në dijeni të aktiviteteve kriminale të bashkëshortit shqiptar u mohuan. Mediat britanike shkruajnë se Rasvinder Agalliu jetonte një jetë luksoze me makina të shpejta e të shtrenjta dhe rroba luksoze. Por duket se oficerja e policisë e kishte mbyllur një sy sa i takonte marrëdhënies në çift.

E reja, e cila është edhe modele, dori para prokurorisë në lidhje me këtë çështje. Por ndaj saj nuk kishte mjaftueshëm prova dhe akuzat ndaj saj ranë. 47-vjeçarja është martuar me Julian Agalliun. Ata jetonin së bashku në një pronë me qira, ku pagesa në fund të muajit shkonte në 5 mijë Paund. Përveç kësaj, ish-polices i pëlqente jeta e luksit. Ajo përdorte një Audi 70 000 Paund dhe veshje si Louis Vuitton.

Gjithçka doli në dritë pas arrestimit të Julianit për trafik droge. 47-vjeçarja ka dëshmuar se jetesën e siguronin falë punës së Julianit… Por për këtë pretendonte se burri i saj ishte kuzhinier privat i futbollistëve dhe merrte një rrogë nga 1 mijë deri në 4 mijë Paund në Javë. Po ashtu, ajo ka shtuar se burri i merrte paratë cash dhe nuk paguante taksa. Por edhe këtu, autoritetet e kapën mat, pasi sipas tyre duhej që Agalliu të ishte bërë dyshuese ndaj burrit të saj duke qenë se ishte edhe police.

Por deklaratat e gruas binin ndesh dhe gjithçka lidhej me jetën luksoze të çiftit. Në shtëpinë e tyre më 25 Qershor 2020 u gjetën lëndë narkotike të Klasit A, pajisje për prerjen e drogës, sasi të mëdha parash dhe një radio policore. Në një kontroll tjetër u gjetën pranga, pajisje uniformash si dhe disa dokumente lidhur me një disk pyetësorësh që bënin fjalë për një hetim. Julian Agalliu, sipas autoriteteve britanike, përdorte Encrochat për të komunikuar me rrjetin e tij të trafikut të drogës. Ai pritet të dënohet më 9 Shkurt.