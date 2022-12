Bulevardi i Ri i Tiranës, me sheshin e ri dhe ndërtesat publike e private që do të ndërtohen aty, mes të cilave edhe një godinë e re e Bashkisë së tiranës, do të jetë një prej investimeve kryesore ku do fokusohet puna për vitin e ardhshëm, e që sipas kryebashkiakut Erion Veliaj, do i japë Tiranës më në fund qytetin e shekullit të ri.

“Kemi disa kompani që do vijojnë me ndërtimin e hoteleve, për t’i dhënë vlerë asaj prone në Bulevardin e Ri. Kush është ‘tirons’ vendali e di që marrin nga 30-40% të çdo ndërtimi të ri. Sot Bashkia e Tiranës, edhe prej tërmetit, është qiramarrësja më e madhe në qytet. Ndaj, duam që të zhvendosim aty zyrën tonë administrative të të gjithë shërbimeve të bashkisë. Do ruajmë selinë në qendër, por do transferohemi te Bulevardi i Ri dhe bashkia do jetë te Njësia 8, për të gjitha shërbimet administrative, që bëhen nëpër zyra dhe që s’kanë nevojë për prezencë në terren,” shpjegoi Veliaj.

Tjetër pikë e rëndësishme për të gjithë banorët e kësaj zone dhe ata që synojnë të jetojnë te Bulevardi i Ri, një tjetër pol në zhvillim i kryeqytetit, Veliaj tha se është dhe sheshi që kompleton atë që ai e quajti shtylla kurrizore e Tiranës: “Duam që brenda vitit tjetër të fillojmë edhe punën për sheshin përfundimtar në Bulevard, dhe praktikisht do kemi përfunduar të gjithë shtyllën kurrizore të Tiranës, që fillon me Sheshin “Nënë Tereza”, vazhdon në mes me Sheshin “Skënderbej” dhe përfundon me Sheshin e ri të Bulevardit, aty ku ne ndahemi me Kamzën, një projekt fantastik që ka sjellë Studio Grimshaw. Tirana do marrë më në fund qytetin e 100 viteve që vijnë,” theksoi kryetari i Bashkisë së Tiranës.

/e.d