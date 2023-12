Regjimi rus po ndjek një strategji globale që të kujton epokën sovjetike. Kështu mendon politologu i njohur amerikan, Janusz Bugajski. Sipas tij, qëllimi i tij është të përçajë, dobësojë dhe mposht aleancën perëndimore. Por këtë herë Moska nuk po inkurajon pushtimin komunist si në Kubë, Vietnam, Angola apo Afganistan, por në vend të kësaj po nxit konflikt në disa rajone, duke përfshirë Lindjen e Mesme, Amerikën e Jugut dhe Ballkanin Perëndimor.

“Shtytja e përshpejtuar e Rusisë për të ndezur konfliktet rajonale tregon frikën e saj për të humbur luftën në Ukrainë. Moska po përpiqet të fshehë humbjet e saj nga lufta: Zyrtarët amerikanë vlerësojnë se gati gjysma e forcave konvencionale të Rusisë u vranë ose u paaftësuan dhe sasi të mëdha të pajisjeve ushtarake u shkatërruan. Megjithëse Moska po mobilizon më shumë rekrutët, ata janë të trajnuar dobët dhe humbjet kanë filluar të ndikojnë në kundërshtimin e publikut ndaj luftës në Rusi. Një përparim ukrainas me armët e nevojshme me rreze të gjatë veprimi të NATO-s në një nga rajonet e pushtuara do të kishte një ndikim shkatërrues në moralin dhe aftësitë ruse”, thotë ai.

Duke nxitur konfliktin në vende të tjera, sipas Bugajksit Moska synon të reduktojë mbështetjen ushtarake perëndimore për Kievin, të shpërqendrojë politikëbërësit në Uashington me kriza të reja dhe të ndihmojë në forcimin e qeverive antiperëndimore. Konflikti i fundit po nxitet midis Venezuelës dhe Guajanës, sepse qeveria socialiste e Nicolás Maduro në Karakas është një nga aleatët e paktë të Putinit.

“Sulmi i Hamasit ndaj Izraelit dhe lufta e vazhdueshme në Gaza janë qartësisht të dobishme për Moskën. Ai largon vëmendjen e SHBA-së nga mbështetja e Ukrainës, rrit tensionet rajonale në të gjithë Lindjen e Mesme dhe forcon rolin e Iranit – partneri më i rëndësishëm i Moskës në rajon.

Gjithashtu Bugajski mendon se Moska po përpiqet gjithashtu të provokojë një konflikt të armatosur në Ballkanin Perëndimor.

“Ajo është përpjekur vazhdimisht ta shtyjë Serbinë në një konfrontim ushtarak në Kosovë dhe duket e pakënaqur me Vuçiqin për shkak të frikës së tij të dukshme nga NATO. Durimi i Kremlinit me Dodikun në pjesën serbe të Bosnjës të vendit gjithashtu mund të mbarojë. Pavarësisht të gjitha kërcënimeve të tij, Dodik nuk ka arritur të shpallë RS një shtet të pavarur ose të kërkojë bashkimin me Serbinë. Përfaqësuesit serbë të Putinit duhej të imitonin precedentin e aneksimit të Krimesë dhe Donbasit, por nuk e kanë bërë këtë. Si rezultat, Moska mund të ndërmarrë veprime më të drejtpërdrejta ose të punojë përmes përfaqësuesve alternativë radikale për të shkaktuar një luftë tjetër ballkanike”, tha Bugajski.

/f.s