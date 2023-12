Sipas një sondazhi, evropianët janë përgjithësisht të hapur ndaj idesë së anëtarësimit të Ukrainës në BE, pavarësisht kostove dhe rreziqeve. Ndërkohë në rastin më të mirë, janë të ftohtë në lidhje me zgjerimin e mundshëm të bllokut për Gjeorgjinë dhe vendet në Ballkanin Perëndimor, raporton The Guardian

Komisioni Evropian rekomandoi muajin e kaluar që bisedimet zyrtare të pranimit të fillojnë me Ukrainën dhe Moldavinë.

27 krerët e qeverive të BE-së do të diskutojnë propozimin në një samit të Brukselit këtë javë, megjithëse kryeministri hungarez, Viktor Orbán, ka thënë vazhdimisht se ai kundërshton hapjen e negociatave me Kievin.

Për një kohë të gjatë në prapavijë, zgjerimi është bërë një prioritet urgjent i BE-së që kur Rusia nisi luftën e saj kundër Ukrainës. Komisioni në nëntor mbështeti gjithashtu bisedimet e hyrjes me Bosnje dhe Hercegovinën, pasi Sarajeva të jetë gati, dhe rekomandoi që Gjeorgjisë t’i jepej statusi i vendit kandidat.

Për hyrjen e Ukrainës, sondazhi gjeti mbështetje më të lartë në Danimarkë (50%) dhe Poloni (47%), me opinion afërsisht të ndarë në Rumani (32% pro, 29% kundër), Gjermani (37% pro, 39% kundër) dhe Francë. (29% pro, 35% kundër). Austria ishte 52% kundër. Megjithatë, 45% e të anketuarve ishin të shqetësuar se pranimi i Ukrainës do të kishte një ndikim negativ në sigurinë e BE-së, kundrejt 25% që mendonin se do ta përmirësonte atë, ndërsa 39% besonin se hyrja e Kievit do të ndikonte negativisht në sigurinë e vendit të tyre.

Sondazhi gjeti kundërshtim të fortë ndaj mundësisë së anëtarësimit të Turqisë në BE, me 51% të të anketuarve në të gjashtë vendet që kundërshtojnë idenë dhe më pak se një në pesë të anketuar mbështesin çdo lëvizje përpara për anëtarësimin turk.

Evropianët u treguan përgjithësisht skeptik edhe ndaj Shqipërisë, Bosnjë-Hercegovinës, Kosovës, Gjeorgjisë, Moldavisë, Malit të Zi, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë për t’u bërë shtete anëtare, me më pak se 30% mbështetje.

Mbështetja për anëtarësim ishte më e butë për Kosovën, me 20% që thanë se duhet të jetë në gjendje të anëtarësohet dhe 37% thanë se nuk duhet, Shqipëria (24% pro, 35% kundër), Serbia (25% pro, 35% kundër) dhe Gjeorgjia ( 25% pro, 31% kundër).

Opinioni u nda në mënyrë më të barabartë për Maqedoninë e Veriut (26% pro, 27% kundër) dhe Bosnje-Hercegovinën (28% pro, 29% kundër), ndërsa kishte mbështetje për Moldavinë (30% pro, 28% kundër) dhe Malin e Zi (30% kundrejt 25%) anëtarësimit në BE.

/f.s