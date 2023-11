Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka kthyer vëmendjen te Ukraina, NATO-ja dhe Ballkani Perëndimor pas javësh fokusi intensiv në luftën e Izraelit kundër Hamasit në Gaza, raportoi të martën “PBS News”.

Në takimin e ardhshëm të ministrave të jashtëm të NATO-s që do të mbahet në Bruksel, aleanca do të riafirmojë mbështetjen e saj për mbrojtjen e Ukrainës kundër pushtimit të Rusisë, do të shqyrtojë mënyrat e zbutjes së tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë dhe do të shikojë përgatitjet për 75 vjetorin e NATO-s vitin e ardhshëm.