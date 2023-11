Anduena Llabani tha se pas datës 22 dhjetor do dalin emra drejtuesish të Policisë së Shtetit që janë përfshirë në komunikimet e aplikacionit SKY. Llabani tha se Erzen Breçani ka pranuar që të flasë për Prokurorinë në lidhje me gjithçka ai di. Llabani tha se në listën e personave që kanë pasur komunikime në SKY janë politikanë, gazetarë dhe biznesmenë. Ajo foli për gazetarë kronike të paguar nga krimi për të raportuar versione të caktuara të ngjarjeve.

Ishte një urdhër që ministri paralajmëroi që kush ka përdorur aplikacion do të largohej nga policia. Nga ajo ditë deri tani unë nuk di që në polici të jenë bërë shkarkime për shkak se është zbuluar që një drejtues policie ka qenë pjesë e aplikacionit. Atë e ka bërë SPAK-u. Erzen Breçani ka kërkuar që të flasë për Prokurorinë në lidhje me gjithçka ai di. Ne në Polici sot s’kemi më asnjë emërim, asnjë delegim. Kemi vetëm emra shefash komisariatesh, që janë me njollë të kuqe, ku ka dyshime se si këta punonjës policie marrin në drejtim një polici qarku, dhe kush vendos për këta. Ka raste që janë bërë delegime brenda natës. Ti mendon që ministri i Brendshëm nuk e di që kupola më e lartë e Policisë së Shtetit janë të përfshirë në enkro chat?! Çfarë pret që nuk bën lëvizje?!

Çudia më e madhe është që ti shikon njerëz në kupolën e Policisë, që kanë qenë pjesë e komunikimeve në SKY, që janë shumë të qetë. Çfarë presin këta?! A është ky një teatër, apo do e lëmë në ndërgjegjen e këtyre që të japin dorëheqjen?! Jam kurioze të di nëse vizita e z.Balla në Angli dhe deklaratat që ai bën përtej kufirit kanë lidhje me atë që do ndodhë shumë shpejt në Shqipëri. Mbas datës 22 Metamorfoza do të ketë një tjetër konkluzion, që do bëhet publike. Janë përftuar të dhëna shokuese për Policinë e Shtetit. Pas datës 22 do dalin emra drejtuesish të lartë të Policisë. Në këtë listë do jenë politikanë, gazetarë dhe biznesmenë. Ata i dinë, ne na vijnë në mënyrë të tërthortë informacionet. Dy, tre emra i dimë, por për arsye etike s’mund t’i themi. SPAK-u dhe BKH-ja janë duke punuar të vetëm në këtë histori. SHIK-u s’ka deleguar asnjë informacion në lidhje me çështjet në fjalë, edhe kur u arrestua Nuredin Dumani, ku kishte një kërkesë për dhënie informacione nga SHISH për individë të inkriminuar. Kishte informacione që SHISH-i s’i ka dërguar. Dumani është çelësi anglez, që ka zbërthyer shumë kode në Sky enkro.

Kanë dalë të dhëna shokuese për prokurorët. Nuk është vetëm Nuredin Dumani, edhe Erzen Breçani është treguar bashkëpunëtor, ka pranuar të flasë, madje duke kërkuar edhe mbrojtje. Janë disa emra gazetarësh të kronikës. Janë emra që janë përfituar në komunikime kryesisht të grupeve kriminale në Durrës, Shijak dhe Vlorë. Kjo sindikatë nuk mund të jetë kurrsesi pa median. Gazetarët janë paguar për shërbimin që janë kryer. Ne e dimë që shërbimi ynë është të informojmë publikun, jo të ndërtojmë skema se nuk janë këta autorët, por janë të tjerët. Nuk jemi të gjithë njësoj, ka gazetarë që punojnë për një mision të caktuar, dhe gazetarë që s’kanë kufij. Në këtë listë gazetarësh, janë edhe gazetarë që trajnohen nga Ambasada Amerikane”.