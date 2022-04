Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe vë theksin te rëndësia e skemës së karburantit për bujqësinë, si domosdoshmeri për fermerët, pasi gruri ka arritur në pikën kritike.

Përmes një videoje të publikuar në rrjete sociale, Braçe shkruan se fermerët kanë ankthin e çmimit, dhe nuk dinë me çfarë çmimi të shesin grurin.

“GRURI NE PIKEN KRITIKE; Fazene e kallirit! Kerkon UJE-me çdo menyre dhe PLEHRA KIMIKE-te lira; DUHET QE GRURI TE PLOTESOJ KOKREN! Atehere; ketu jemi tek Arbri ne Bashtove, perballe nesh po e njejta ekonomi; ka 25 hektare me kete grure, 23 leke plehra kimike per kilogram i ka shkuar deri tani. Atehere; i duhet nafta per vaditje me pompa, I duhet plehu i lire per fazen e fundit te prodhimit. Aaaa ka edhe me; Eshte ne ankthin e tmerrshem te cmimit; ME SA DO MA MARRIN, JO ME SA DO E SHES! Me çmimin e vjetshem nuk do marr as leket e mia! 31 VJEC, BEN KETE PUNE TE VESHTIRE E NUK MERITON KETE ANKTH!”

/a.r