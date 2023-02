Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja të karburanteve. Duke nisur nga sot, nafta do të shitet me 5 lekë më lirë, gazi me 3 lekë më lirë, ndërsa çmimi i gazit nuk ka ndryshuar.

Bordi i Transparencës ka publikuar çmimet e reja të karburanteve. Duke nisur nga sot, nafta do të shitet me 5 lekë më lirë, gazi me 3 lekë më lirë, ndërsa çmimi i gazit nuk ka ndryshuar. “Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit gasoil i standardit SSH EN 590 të jetë jo më shumë se 190 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 178 lekë/litër. Çmimi i shitjes me pakicë i nënproduktit benzinë e standardit SSH EN të jetë jo më shumë se 186 lekë/litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 174 lekë/litër.