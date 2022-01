Banorët e Big Brother VIP improvizuan mbrëmjen e kaluar në shtëpi disa nga programet e Top Channel. Donaldi dhe Beatrix dhanë edicionin qendror të lajmeve, ku kishin zgjedhur ngjarjet më pikante, që kanë ndodhur ditët e fundit brenda shtëpisë më të famshme të momentit. Lajmi me interesant, që nxiti të qeshura te banorët, ishte ai që lexoi Donaldi, ku protagonist ishte Iliri.

‘Marrëdhënies Ilir-Monika i erdhi fundi. Bomba plasi. Shkaku i kësaj përçarjeje ka qenë zgjedhja e Monikës, në shpëtimin zinxhir kur shpëtoi Beatrix. Iliri si gjithmonë e ka shfrytëzuar këtë moment për ta akuzuar se po përkrah Donaldin. Duket se Iliri e ka halë në sy Donaldin. Dhe mirë bën. Më pas në një lidhje ‘live’, Sabiani e ka quajtur Monikën tradhtare. Nuk dihet pse e ka thënë, po shumica e njerëzve supozojnë se ai po përdor fjalën ‘tradhtare’ sepse do t’i bëjë marketing këngës së tij ‘Tradhtare’.Nga ana tjetër, Iliri sa herë vendoset kënga, e këndon sepse mendon se ‘Tradhtare’ ia ka thënë me të vërtetë Monikës. As Iliri, as Monika, nuk e kuptojnë që po shfrytëzohen nga Sabiani.Sabiani nuk i thotë kot Ilirit ‘je 100 mijë euroshi im’, sepse me lekët e Yotube, të këngës ‘Tradhtare’, ai ka blerë një vilë në Lalëz. Bravo Sabian, të lumtë fundshpina!’- thotë Donaldi.

Edicioni i tyre u prit me shumë të qeshura nga banorët.