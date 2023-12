Nënkryetarët e PD, Luçiano Boçi dhe Oerd Bylykbashi, së bashku me një grup deputetësh dhe mbështetësish të PD-së, kanë dhënë sot një deklaratë për media ku kanë theksuar me forcë se aksioni opozitar nuk të ndalet, pavarësisht heqjes së lirisë që i kanë bërë pushteti, liderit të opozitës, Kryetarit të PD-së, Sali Berishës.

“Pjesa e aksionit tonë nuk ndalet, – theksoi Boçi. – Unë e di shumë mirë se me këto veprime mazhoranca dëshmon hallin e vet e të kapurit nën korrupsion. Nuk është halli ynë sot, megjithëse transmetohet si i tillë dhe të vërtetën e dinë shqiptarët dhe mediat.

Aksioni ynë do të vazhdojë dhe të mos mendojë kush se PD-ja do të stepet. Ne e kemi Kryetarin tonë, e kemi të qartë strategjinë e aksionit!

Mosbindja civile do të jetë e fortë në vitin që na pret dhe do të dëshmohet edhe në sallën e parlamentit dhe sigurisht edhe nga demokratër.

Sot është sulmuar jo thjesht Sali Berisha, jo thjesht PD-ja, por e gjithë shoqëria shqiptare në dimensionin e lirisë dhe të demokracisë.

Janë vlera që duken abstrakte, sepse njeriu e lidh ekzistencën edhe me ekonominë, por janë vlera thelbësore që japin pasoja në të gjithë jetën tonë, që japin pasoja në mungesën e sigurisë tërësore, arsimore, shëndetësore, ekonomike. Japin pasoja në braktisjen e këtij vendi, në humbjen e burimeve njerëzore dhe në humbjen e vlerave që ka Shqipëria. Ne do të vazhdojmë betejën tonë, do të jemi edhe në selinë e PD-së, edhe në selinë e imponuar të dytë të PD-së, gjithmonë në ditët në vazhdim.”

/a.d