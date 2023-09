Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken ka dënuar fuqishëm sulmet e djeshme ndaj policisë në veri të Kosovës duke u bërë thirrje Serbisë dhe Kosovës të ulin tensionet dhe t’i rikthehen dialogut.

Blinken thekson se autorët duhet të vihen përpara përgjegjësisë ndërsa shton se është duke u bërë një hetim transparent.

Kryediplomatit amerikan theksoi, Policia e Kosovës ka përgjegjësi të plotë për sundimin e ligjit në Republikën e Kosovës.

Policia e Kosovës u sulmua dje nga një grup i personave të maskuar dhe armatosur, pasi autoritetet e rendit tentuan të largonin barrikadat e vendosura në Banjskë të Zveçanit. Si pasojë e përleshjeve, zyrtari policor, Afrim Bunjaku, u vra dhe disa të tjerë u plagosën. Grupi i armatosur më pas u strehua në manastirin e Banjskës dhe gjatë ditës u përlesh me Policinë e Kosovës ku u vranë 3 serbë ndërsa u arrestuan 6.

The recent violent attacks on the Kosovo Police near the Banjska Monastery are unacceptable. We call on the governments of Kosovo and Serbia to avoid actions which could further inflame tensions and to immediately return to the EU-facilitated Dialogue.