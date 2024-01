Festën e Vitit të Ri më 1992, prindërit e Loresës e kishin pritur të ndarë. Babai i saj sapo kishte shkuar në Angli si refugjat, ndërsa nëna e saj do t’i bashkohej atij rreth katër muaj më vonë. Pas tre vjetëve, Loresa u shtua në familjen që jetonte së bashku me shumë refugjatë të tjerë nga Kosova në një hotel në Londër.

Loresa, 28 vjeçe, beson se jeta e saj është përcaktuar nga vitet e para në Angli dhe sfidat me të cilat ishin përballur prindërit e saj, pasi ishin larguar nga Kosova e paraluftës.

“Nuk kam mundur të kyçem në atë shoqëri [me nxënësit e tjerë në shkollë] sepse e vëreja që unë jam më ndryshe. Kur e shihja mosmirënjohjen e shoqeve të mia britanike, kjo më bënte mua edhe më mirënjohëse dhe të uritur për ta ndërtuar një jetë më të mirë”, thotë Loresa.

E ulur në një kafene në Prishtinë teksa flet për Radion Evropa e Lirë, ajo kujton një moment kur komunikimi i përhershëm në gjuhën shqipe në shtëpi i ishte kthyer për të keq në shkollë.

“Në fillim kisha probleme me anglishten dhe mësuesi im më detyroi ta lexoja një fjali nga një libër dhe fjalia ishte ‘She bathed in hot water’ [Ajo u pastrua me ujë të nxehtë], por unë e kisha lexuar gabimisht fjalën ‘bathed’ dhe të gjithë nxënësit kishin qeshur me të madhe”, kujton ajo.

Loresa mban mend të jetë ndier “tejet e turpëruar dhe shumë e zemëruar me prindërit” që “s’e kishin inkurajuar të mësonte anglisht”.