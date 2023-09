Kjo ishte një deklaratë e qartë nga shefi! Dhe sërish kryeministri i Shqipërisë Edi Rama nuk i rezistoi dot një goditjeje ndaj Rusisë.., shkruan në një artikull Karen Von Guttenberg të botuar në të përditshmen gjermane “Bild”.

Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së dje në Nju Jork, pati ankesa nga ambasadori rus në OKB, Wasili Nebensja që në fillim të samitit.

Atij nuk i pëlqeu fakti që presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky ishte i pari që foli pas sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, njësoj si vitin e kaluar.

Kjo, sipas mendimit të tij, do ta kthente seancën në një “stand-up show”, një ironi, për karrierën e mëparshme të Zelensky si komedian. Dhe gjithashtu, kjo do të dëmtonte imazhin e kreut aktual të OKB-së…

Por, Edi Rama, si kryeministër i Shqipërisë dhe aktualisht kryetar i Këshillit të Sigurimit të OKB-së nuk u acarua nga kjo.

Ai i bëri një goditje tjetër Rusisë me qetësi dhe vendosmëri: “Dëshiroj të siguroj kolegët rusë këtu dhe të gjithë të tjerët, se ky nuk është një operacion special i presidencës shqiptare, por një vazhdimësi e një praktike të gjatë dhe të vendosur që përputhet plotësisht me rregulloret e OKB-së”.

Edi Rama njihet si mendjemprehtë dhe me humor, siç e demonstroi së fundmi me një shaka të keqe ndaj Putinit, në një konferencë ndërkombëtare.

Edhe kësaj radhe, nga dhoma u dëgjuan të qeshura dhe nënqeshje, përpara se kreu i qeverisë shqiptare të mbyllte me besim dhe gjakftohtësi tërbimin e Wasili Nebensja me një fjali: “Ka një zgjidhje për këtë, nëse jeni dakord: ju jepini fund luftës dhe presidenti Zelensky nuk do të flasë. Kaq e thjeshtë është…”.

Organi më i fuqishëm i Kombeve të Bashkuara u takua në samitin vjetor të nivelit të lartë të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.

Pavarësisht luftës brutale të agresionit kundër Ukrainës, Rusia ka ende të drejtën e vetos./ata