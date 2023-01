Luizi dhe Kiara janë kthyer në një temat kryesore të bisedave në shtëpi.

Kiara vazhdon të mos bëjë asnjë hap para për të pasur diçka me të, për shkak të asaj çfarë ndodhi me ”sëmundjen’ e Luizit, shto këtu edhe debatet që ai ka me vajzat e shtëpisë.

Kiara thotë se nëse ai fyen një vajzë në shtëpi , e bën dhe në një të ardhme me të.

Ndërkohë banorët e tjerë thonë se nëse Luizi arrin të ndryshojë për Kiarën, atëherë ai vërtet e meriton atë.