Silvio Berlusconi nuk është vetëm një politikan që me Shqipërinë ishte i lidhur për shkak të detyrës së tij si kryeministër. Edhe pas largimit nga postet zyrtare, kontributi i tij për marrëdhëniet mes dy vendeve vijoi në të njëjtën mënyrë.

Në vitin 2013 së bashku me përkthyesen Keda Kaceli ai bëri të mundur botimin në italisht të librit të At Zef Pllumit “Rrno për me tregue”.

Libri i titulluar “Gjaku i Abelit” në gjuhën italiane u publikua jo vetëm me kujdesin e tij, por edhe me një parathënie të veçantë.

Në parathënien e librit, Berluskoni shprehet se ky botim duhet të lexohet në shkollat italiane.

“Ky vëllim, thyen vite heshtje dhe vdekje mbi gulagun shqiptar dhe tregon guximin e atyre që e duan lirinë dhe luftojnë në emër të saj. Ky libër duhet të shpërndahet jo vetëm në të gjitha bibliotekat dhe të shndërrohet në një dokumentar televiziv, por të lexohet në shkollat italiane, për t’i bërë të rinjtë të kuptojnë disa të vërteta të hidhura të historisë së fundit”.

Berlusconi shprehet në mesazhin e tij se rrëfimi i At Zef Pllumit na tregon se komunizmi deformoi shoqëritë, por jo besimin dhe dinjitetin njerëzor./m.j