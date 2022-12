Deputetët e ‘Rithemelimit’, Tritan Shehu dhe Flamur Noka janë bërë bashkë në Kuvend duke akuzuar se sulmi ndaj ish-kryeministrit Sali Berisha, ka qenë i mirëorganizuar nga Edi Rama.

“Ishte e organizuar, e përgatitur, e parapërcaktuar, provokim ndaj opozitës, për t’i bërë që të reagojnë në mënyrë jo demokratike, e ti sulmojnë pastaj. Veprime të tilla, agresione të tilla, barbarizma të tillë, nuk e trembin opozitën, nuk e frikësojnë opozitën.

Duhet të dënojmë atë gjest barbar, ishte një shkelm për demokracinë, si një goditje e thellë e lirive dhe për ta katandisur demokracinë akoma më tej drejt skutave lindore, prandaj sa nuk është vonë duhet të jemi koshient së bashku”, tha Tritan Shehu.

“Rama bëri gjithçka në një ditë për ta gjunjëzuar opozitën, pasi kishte blerë kreun dhe disa nënkrerë të saj dhe tentoi ta gjunjëzojë opozitën, ku pa që nuk ia arriti dot, aplikoi skenarin e dytë, posi mori vulën, përsëri nuk arriti ta gjunjëzojë opozitën, pas dhunës politike, erdhi dhuna fizike. Është goditur demokracia”, tha Flamur Noka.

Në fjalën e tij ai theksoi se 6 dhjetori ishte një ditë e rëndë në demokraci, ndërsa referuar pozitës ka shtuar se këto të fundit nuk do ta kenë luksin ta shohin Shqipërinë kështu.

“Ky njeri që duhet të ishte tjetër kund, por fatkeqësisht është kryeministër ka sulmuar opozitën për 9 vite. Ai nuk sulmon krimin dhe bandat, por sulmon opozitën dhe fjalën e lirë.

Dy seancat e fundit ngulmuan me sulmin e datës 6. Njerëz fatkeq ka kudo, por ky po i manipulon. Ky pasi sulmoi verbalisht, vazhdoi me skenarin e dytë, sulmin fizik në 6 dhjetor. Kush ja zbehte shkëlqimin e Shqipërisë që do tu shiste ky liderëve evropian?

Sali Berisha. Dhe pastaj vazhdoi me sulmin fizik. 6 dhjetori është një ditë e rëndë në demokraci. Nuk u sulmua vetëm një njëri, u sulmua gjithë demokracia. Ai i çmendur zbaton kodin Omerta, nuk flet ai.

I çmenduri tregon shumë gjera, por nuk zbaton kodin Omerta. Po ajo xhamia atje, që kur ka ardhur demokracia, monitorohet nga anti-terrori dhe shërbimi informativ.

Ju nuk do të keni më luksin të vazhdoni ta shikoni Shqipërinë kështu. Do të keni përballje. Revolucioni do t’iu fshijë juve, do t’iu fshijë dhe ju do të jepni llogari,” tha Noka./m.j