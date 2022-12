Sali Berisha ka thirrur sot një mbledhje të kryesisë së PD-së, si analizë për primarët brenda PD-së për kandidatët që do të sfidojnë ata socialistë në zgjedhjet e 14 majit.

Sipas Berishës, “ky ishte një proces i cili zhvillohej për herë të parë me këtë proporcion, transparencë dhe pjesëmarrje. PD në përputhje me përcaktimet e statutit të rithemelimit të saj të 11 dhjetorit”’.

Berisha deklaroi se “kurrë ndonjëherë në këtë parti kaq vota nuk janë hedhur. Ky votim tejkaloi të paktën me 15 % të gjitha votimet e tjera. Ky është një rast për të falënderuar të gjithë kandidatet dhe kandidatët që garuan”. Berisha vijoi duke premtuar se në zgjedhje tepër këshilltarët fokusi do të jetë respektimi i kuotës gjinore, që sipas tij nuk u arrit dot në primarët.

Lideri opozitar vërejti zgjedhjet përbëjnë një arritje të madhe për PD, për vendin në të cilin jashtë kësaj partie, ose në të cilin PD-ja ngjason me një ishull ku drita e votës, përcakton dhe ndriçon, dhe jashtë saj është terri i shpellës më i zi se kudo në partinë e drogës, krimit dhe mafias me në krye Edi Ramën.

Pikërisht kryeministri vijon të profilizohet nga paraardhësi në qeveri si “njeriu që ka kthyer platformën e Enver Hoxhës brenda partisë”.

Këtu Berisha i drejtohet elektoratit socialist dhe jep një lajm. “U them socialistëve mos u mashtroni dhe u rikujtoj këtu se disa vite më parë vendosi nenin sipas të cilit, për kryetarin nuk votohet, kur ai zgjidhet. Por ai po vjedh votën. Tani ai ju hoqi të drejtën edhe për të gjithë forumet e tjera. Një ligj do të përgatitet sa më shpejt, i cili do të detyrojë çdo parti politike, të respektojë normat bazë të demokracisë në jetën e saj. Ky ligj u miratua nga Bundestagu gjerman, pas daljes nga diktatura naziste”.

Lideri demokrat deklaroi se uron se “anëtarët dhe simpatizantët e PS-së të detyrojnë deputetë e tyre të votojnë këtë ligj, përndryshe i garantoj se ligji i parë që do të votohet pas fitores së PD-së, do të jetë ky ligj dhe se çdo forcë politike që nuk e zbaton atë do të dalë jashtë ligjit, cilado qoftë ajo”.

