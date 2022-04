Ish-kryeministri Sali Berisha ka reaguar për Kongresin e Partisë Socialiste të cilin e ka quajtur si “Kanabo-Kongresin” e selisë rozë.

Berisha në një analizë në faqen e tij të Facebook është shprehur se qeveria e Edi Ramës ka një bilanc tragjik, ndërkohë që për këto dështime ai kujdeset të theksojë se nuk fajëson anëtarësinë e PS-së.



Berisha ka fajësuar Ramën se u përpoq të asgjesoje Partinë Demokratike: “Ajo u përpoq te marre peng Partine Demokratike dhe te asgjesojë pluralizmin politik shqiptar”.

Statusi i plotë i Sali Berishës

Dy fjale per Kanabo-Kongresin e Partise Socialiste!

Te dashur miq, sot Partia Socialiste e Shqipërisë mblidhet ne Kongresin e saj, te cilin pa filluar punimet mediat e cilesuan si Kanabo-Kongresin e saj.

Duke respektuar plotesisht kete vleresim une do te ndalem ketu shkurtimisht ne analizen e bilancit dramatik te qeverisjes se kesaj partie dhe sqaroj qe ne krye te radhes se me kete analize nuk fajesoj anetaresine e PS dhe mbeshtetesit e saj por vetem e vetem udheheqjen kryesore, nomenklaturen e saj te korruptuar me ne krye Edi Ramen.

Ky bilanc deshmon se kjo udheheqje:

1 – Eshte shndërruar me vjedhjet e saj ne nje organizate te vertete kriminale.

2 – Ka perzene qe ne vitin 2009 voten e anëtarësisë nga kjo parti. Ajo ka zëvendësuar sistemin e votës se lire ne Shqipëri me sistemin e dhunimit te saj nëpërmjet blerjes masive, dhunës me bandat, perdorimit total te shtetit per qëllime elektorale dhe nëpërmjet futjes se sistemit policesk te patronazhisteve.

3 – Ne keto vite ajo ka ndertuar ne Shqiperi narkoshtetin e pare dhe te vetem ne Europe dhe shnderruar vendin tone ne Kolumbi apo Kanabistan, ne epiqender te organizatave kriminale te rajonit, Europes, dhe botes.

Sot ajo perdor Kongresin per te legalizuar drogen, krimin, parate e pista. Ndaj dhe analistet dhe mediat e pagezuan pa u mbledhur Kongresin si Kanabo-Kongresin e saj.

4 – Me lidhjet e saj me krimin, drogen, vjedhjet dhe korrupsionin kjo udheheqje ka bllokuar per 6 vite me radhe hapjen e negociatave te Shqiperise me BE.

5 – Ajo ka shkelmuar interesin kombetar, me Ballkanin e Hapur eshte lidhur ne aleance trilaterale me Beogradin dhe Shkupin si vasale e Serbise dhe ka vendosur Kosoven ne nje dare armiqesore.

6 – Ajo u perpoq te marre peng Partine Demokratike dhe te asgjesoje pluralizmin politik shqiptar.

7 – Kjo nomenklature e inkriminuar koke e kembe kontrollon sot mbi 90% te pushteteve ne Shqiperi. Edi Rama sot ka 10% pushtet me teper se sa diktatori i fundit komunist shqiptar ne vitin 1991.

8 – Me vjedhjet dhe korrupsionin e papermbajtur qeveritar ka rritur borxhin publik te Shqiperise ne 103% dhe ka trefishuar mjerimin, varferine ekstreme.

9 – Ne pese vite ne zbatim te platformes se Çubrilloviçit te spastrimit etnik, per shkak te varferise mjerimit, dhunes policore jane larguar nga Shqiperia 520 mije shqiptare.

9 – Kjo eshte nomenklatura me e babezitur ne historine e Shqiperise, e shpenzimeve te shfrenuara te miliona e dhjetera miliona eurove udhetime me avion ne dispozicion, e darkave me bifteke 1000 dollare, e suitave luksoze mijera e mijera dollare nata etj, etj.

Lideri i saj ne nje kohe qe gazetat me serioze te Europes si ‘Politico’ e shpallin kryeministrin me te parendesishem ne Europe apo televizione me fame boterore si BBC bejne spote tallese televizive si per asnje politikan tjetër apo e shpallin Sekretarin e Përgjithshëm te NATO te datës 1 prill, ministreshat e tij e shpallin ne gare Skenderbuçi apo brendi i Shqiperise gjerë pothuaj zoti i zoterve, vetë Zeusi.

Per te gjitha keto miq kjo eshte nomenklatura me e korruptuar me antipopullore dhe antikombetare ne Europe dhe ky eshte kongresi i bilancit me dramatik ne historine e Shqipërisë pas kongresit te fundit te PPSH./m.j