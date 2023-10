Ish-kryeministri Berisha është shprehur kundër propozimit të disa deputetëve për rithemelimin e Partisë Demokratike.

Deklaratën ai e bëri gjatë konferencës së përjavshme për shtyp.“Rama është i vendosur të bëjë gjithçka për një sistem qeverisje të bazuar mbi bandat, drogën dhe krimin. Opozita në ditët në vazhdim do shqyrtojë situatën shumë kritike të krijuar nga votimi i djeshëm në Kuvend dhe do të dalë në konkluzionet e saj. Rama dhe pluralizmi janë të papajtueshëm. Rama mori dje përsipër emërimin e përfaqësuesve të partive opozitare. Bylykbashi është zgjedhur nga PD dhe parti të tjera opozitare, si një nga ekspertët më të shquar të të drejtës elektorale. Kjo nuk i intereson Ramës, i intereson pengu i tij “Brava” me Alibashën.”, tha Berisha.

Do organizoni protestë ditën që do të mbahet Samiti?

Nuk kemi parashikuar protestë, por dokumentet elektorale janë shpërndarë në të gjithë botën. Libri i zi është shpërndarë në të gjitha qendrat e BE-së dhe KE-së. Libri është dërguar kapitull për kapitull online ODIHR dhe jemi të kënaqur me raportin objektiv që kanë publikuar.

Në mbledhjen e fundit të grupit të PD ka pasur propozime nga deputetët për ribërjen e partisë. Çfarë qëndrimi keni?