Në zgjedhjet që do të mbahen për kryetar bashkie në Kukës, opozita do të shkojë sërish e përçarë, nga ku PD do të ketë kandidat të saj e Sali Berisha kandidatin e vet. Sot në një konferencë për mediat, Berisha përjashtoi çdo mundësi mundësi bashkëpunimi me Lulzim Bashën.

“Me Lulzim Bravën ka aleancë aq sa mund të ketë me Taulant Ballën. Demokratët duhet të bashkohen por Lul Brava e Ali Basha janë pengje mjerane të keqpërdorura nga Edi Rama”- tha Berisha. Për këtë deklaratë të Berishës ka reaguar deputeti i PD-së Kreshnik Çollaku. ‘Pra demokratët e Kukësit duhet te sakrifikohen ne opozitë, duhet te vazhdojnë te durojnë shokët e Safetit ne Bashki të Kukësit.., sepse Rithemelimi me “pare bashkëpunon me Taluant Ballen sesa me pjesën tjeter te PD.” E papërgjegjshme…’- tha Çollaku./f.stafa