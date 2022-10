Edi Rama dhe Saimir Tahiri kanë kryer krime kundër njerëzimit në Lazarat. Kështu deklaroi kreu i partisë Demokratike Sali Berisha pas kthimit nga Gjirokastra ku bëri një analizë të gjendjes së jugut në tërësi. Në një deklaratë për mediat kreu i selisë blu tha se njerëz me uniformë i kanë vendosur tytën në gjoks fëmijëve 2-3 vjeç, nënave dhe kryebashkiakut gjatë operacionit antidrogë, ndërsa premtoi se do të organizojë skuadra hetimi për të vënë para përgjegjësisë autorët.

“Në Lazarat konstatova se Edi Rama dhe Saimir Tahiri kanë kryer krime kundër njerëzimit, në këtë fshat krime të vërteta me operacionin e tyre antidrogë. Bandat kriminale me uniformë nuk kanë ngurruar t’i vendosin tytën në gjoks fëmijës 2-3 vjeç, nënës që mbronte fëmijën kryeplakut të fshatit i shkrehin breshëri se kishte bërë detyrën. Një terrorizëm të tillë Lazarati nuk e ka parë në histori. Të gjitha të dhënat janë se Rama e Tahiri kanë kryer krime kundër njerëzimit. Shumë shpejt do të organizojë skuadra hetimi dhe rama do të marrë ndëshkimin për krimin e kryer”, tha Berisha.

Duke e analizuar situatën në jug si më dramatiken, Berisha theksoi se shpopullimi, rrënimi ekonomik dhe boshatisja e universiteteve ishin problemet më të mëdha.

“Jugu i Shqipërisë ndodhej në situatën më dramatike se shpopullimi i Gjirokastrës dhe jugut është i paimagjinueshëm, se rrënimi ekonomik si shkak kryesor i shpopullimit tejkalon të gjitha përmasat. E kam menduar disa herë udhëtimin tim mund ta vlerësoj si udhëtimin në katakombet e biznesit të jugut. Në Libohovë nga 50 kompani ndërtimi në 2013 sot nuk kishte asnjë, me dhjetëra kompani biznesi të shumëllojta ishin të falimentuara. Në Gjirokastër kaloje rrugës të lëndonte në shpirt kompensatoja në vitrinat e dyqaneve të falimentuara. Një politikë jashtëzakonisht perfide për shpopullimin e kësaj zone ndiqej nga qeveria. Largimi i të gjitha institucioneve nga gj kishte boshatisur qytetin si kurrë në ekzistencën e saj në shekull. Nuk më hiqet nga mendja një nënë pensioniste që më thotë; thuaji Ramës si mund të shkoj në Tiranë për një certifikatë me pensionin që kam nuk shkoj dot se rruga më kërkon aq para sa marr unë pensionin dhe unë mbetem pa shërbim pa certifikatë. Nga një qendër e fuqishme e zhvillimit rajonal që po konsolidohej universiteti i Gjirokastrës, dominonte mungesa masive e studentëve dhe boshatisja e universitetit. Të gjitha masat e qeverisë çonin drejt vdekjes graduale të një qyteti që qëndron me dinjitet në kurorën e trashëgimisë kulturore”.

/a.r