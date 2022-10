Kina dërgoi të dielën një satelit eksplorues diellor në hapësirë nga qendra e nisjes satelitore Jiuquan në veriperëndim të Kinës, duke çuar më tej përpjekjet shkencore të vendit për të zbuluar misteret e Diellit, njofton “Xinhua”.

Observatori Diellor i Avancuar me bazë në Hapësirë (ASO-S), i emërtuar Kuafu-1, u nis në bordin e një rakete Long March-2D dhe hyri me sukses në orbitën e planifikuar.

Pas katër deri në gjashtë muaj testimi, sateliti 859 kg do të fillojë funksionimin normal 720 kilometra larg Tokës për të studiuar shkakun midis fushës magnetike diellore dhe dy fenomeneve kryesore shpërthyese, domethënë ndezjeve diellore dhe nxjerrjeve në masë koronale, duke siguruar kështu mbështetjen e të dhënave për parashikimin e motit në hapësirë.

Observatori diellor, i quajtur pas Kuafu, një gjigant në mitologjinë kineze që ndoqi pa u lodhur diellin, do të zgjasë orët e tij të punës në mbi 96 për qind të vitit.

Një observator hapësinor që funksionon në një orbitë sinkrone me diellin nuk pengohet nga rrotullimet e Tokës, ndërsa një teleskop me bazë në Tokë mund ta shohë Diellin vetëm gjatë ditës.

Sonda diellore, me një jetë të parashikuar jo më pak se katër vjet, është projektuar për të grumbulluar dhe transmetuar rreth 500 gigabajt të dhëna brenda një dite, që është e barabartë me dhjetëra mijëra imazhe me cilësi të lartë.

Gjatë funksionimit të tij në orbitë, tre stacione tokësore në qytetet Sanya, Kashgar dhe Pekin, larg njëri-tjetrit, do të marrin të dhëna nga hapësira, përpara se t’i dërgojnë ato në një kompjuter të fuqishëm për dekodim.

/a.r