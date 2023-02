Sali Berisha ka bërë premtime para pjeëmarrësve në mitingun e sotëm.

Ai tha se është koha që paratë e shqiptarëve të mos shpërndahen si rryshfet.

“Dyfishim rrogash për të gjithë. Minimumi jetik do të jetë sa paga mesatare. Nuk do të ketë më fluturim të kryemnistrit me charter, por me Economy Class” – tha Berisha ndër dhjetëra premtimet që do të pasurojnë shqiptarët kur të kthehet ai dhe Ilir Meta në pushtet.

/a.r