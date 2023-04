Ish-zyrtari i PD, Edvin Kulluri ka bërë një reagim ironik ndaj kandidatit të PD për Bashkinë e Tiranës, Belind Këlliçi.

Kulluri thotë se epitetet dhe cilësimet që kanë bërë ndaj tij Rama dhe Berisha është një diskriminim.

Ndaj, ai i sugjeron që të kthehet tek PD ku ka përkrahjen e vërtetë.

“Rama e quan Tahir Bacova, ndersa Berisha esmer! Te aludosh pa prova per perkatesine racore per nje politikan ne ngjitje si Belo eshte lincim tipik i “politikes se vjeter” sic thote Enkelejdi! Per mendimin tim modest, Belo duhet te kthehet prape aty ku gjen perkahrjen e e vertere! Tek AliBasha! Stop diskriminimit, jemi vellezer te gjithe botes”, tha Kulluri.

