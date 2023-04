Një nënë e re ka vrarë me armë kunatin e saj në rrugë në Turqi, pasi e kishte përdhunuar ose kishte pasur nje lidhje me te, dhe e kishte kërcënuar se do të postonte imazhet e seksuale në rrjetet sociale.

Një kalimtar kishte filmuar 33 vjeçaren Hulya Balikan, me pistoletë në dorë mbi trupin e pajetë të Ferdi Balikan më 3 prill në Turqi.