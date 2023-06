Për Sali Berishën, kryeministri i Kosovës, Albin Kurti nuk duhet kritikuar për vullnetin e tij për të vendosur rendin në të gjithë territorin e vendit, gjë kjo që u tregua dhe me organizim e zgjedhjeve në veri, në një moment kur partitë serbe e bojkotuan procesin.

Sipas lideri demokrat, zgjedhjet ishin demokratike, por jo një sukses demokratik dhe në këtë moment kreu i qeverisë së Kosovës duhet të bisedonte me partnerët për zgjidhjen e situatës dhe jo të dërgonte blindat në dyert e 4 komunave për ceremoninë e betimit të kryetarëve të rinj.

“Qeveria e Kosovës ka të drejtën e padiskutueshme që të vendosë rend e ligj në 4 anët e territorit. Një bashkërendim i veprimeve me KFOR, EULEX dhe BE dhe SHBA duhej të bëhej. Nuk mund ta qortosh Albin Kurtin për legjitimitetin e veprimeve. Me partnerët duhet të jesh transparent. Kurti flet me të drejtë për Republikën demokratike. Zgjedhjet ishin demokratike, por produkti i zgjedhjeve nuk ishte një sukses demokratik. Ligji u zbatua. Që në momentin që shkuan me autoblinda policie, ajo nuk ishte mënyra për inaugurimin e qeveritarëve të zgjedhur. Procesi i ligjshëm zgjedhor nuk dha suksesin, por dështoi. Atëherë me partnerët që mbështetën procesin duhej gjetur një zgjedhje edhe për funksionimin e përfaqësuesve deri në zgjedhjet e reja.

Mendoj se në interesin më të mirë të qytetarëve të Kosovës është bashkërendimi i përpjekjeve për ç’tensionim dhe për gjetjen e një zgjidhje të ligjshme. Kam konstatuar se këto janë pranuar nga Osmani dhe Kurti. Çështja e afateve nuk mund të jetë një problem madhor”, u shpreh Berisha i cili gjithashtu kërkoi vënien përpara përgjegjësisë të personave dhe kriminelëve që sulmuan Policinë dhe KFOR.

Ish-kryeministri Berisha, në Debat me Alba Alishanin në A2 CNN shprehu qëndrimin e tij se është pro krijimit të Asociacionit të komunave me shumicë serbe, por me kushtin e vetëm që ai të jetë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës.

Një Asociacion që nuk zbaton këtë pikë sipas Sali Berishës do të ishte një minë me sahat për rajonin.

“Çështja më themelore është Asociacioni. Personalisht jam për Asociacionin. Por kjo trajtohet mes parimësisë dhe joparimësisë. Një Asociacion në përputhje me Kushtetutën nuk mund të ndalohet. Një asociacion i komunave serbe me të cilën synojnë të mbrojnë kulturën, gjuhën është e drejtë e patjetërsueshme. Për fatin më të keq, diskutimi disavjeçar për asociacionin ishte në fushën e joparimësisë. 3 muaj më parë Chollet e tha se Asociacioni duhet të jetë sipas Kushtetutës së Kosovës. Një asociacion me kompetenca jashtë kushtetutës është një minë me sahat”, përfundoi Sali Berisha.

/a.r