Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nuk do të zhvillojë konferencën e përjavshme. Sot, si çdo të premte, Kreu i Partisë Demokratike nuk ndodhet në selinë blu duke përgatitur daljen përballë gazetarëve, por është i sëmurë.

Burime nga selia blu, bënë me dije se Berisha është me virozë gripale dhe se gjendja e tij shëndetësore është në përmirësim e sipër. Brenda pak ditëve, kryedemokrati do të jetë në gjendje tu bashkohet deputetëve e të ndjekë aktivitetet e tij politike.

Berisha nuk u pa as një natë më parë mes demokratëve, të cilët u mblodhën për 32-vjetorin e themelimit të Rilindjes Demokratike./ shqip/

/e.d