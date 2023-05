Teksa ka zbuluar projektet e tij dhe të Qeverisë për Shkodrën, kandidati socialist Benet Beci është ndalur te kundërshtari një natë më parë në TV Klan.

Në studion e Mirela Milorit, Beci u shpreh se rivali i tij Bardh Spahi nuk ka mekanizma që të prodhojë punë e strategji për bashkinë e qytetit verior.

“Në rastin e Shkodrës do të duhet të kemi prova për të punuar dhe provat vijnë ose me CV-në, ose me ato që ke realizuar dhe ato që ke në plan të bësh. Shumë e rëndësishme është Shkodra dhe kush i prodhon Shkodrës diçka që bëhet. Unë do të kisha hapur rrugën kujtdo për një gjë që po, ta bëjë dikush më mirë. Nëse do të kishim pasur një propozim që e bën Shkodrën, jam dakord, por ne nuk kemi një propozim që e bën Shkodrë” – tha Benet Beci për Klan.