Ambasada amerikane ka uruar Shqipërinë për kualifikimin në Euro 2024.

“Urime Shqipërisë për kualifikimin në Euro 2024! Ambasada amerikane në Tiranë bën tifo për Shqipërinë! Forca,” – thuhet në postimin në rrjetin social X.

Shqipëria përfundoi ndeshjen në Krishinau, përballë Moldavisë me rezultatin 1-1, që e çon automatikisht në Euro 2024 në Gjermani.

Tashmë Kombëtares i ka ngelur dhe ndeshja me Ishujt Faroe, rezultati i së cilës do të shërbejë si statistikë dhe për të ruajtur pikët për kreun e grupit. Aktualisht vendi ynë renditet i pari në grupin E.

Congratulations to Albania for qualifying for #EURO2024! The U.S. Embassy in Tirana is cheering loudly for Albania! Let’s go #TeamAlbania! ⚽️

