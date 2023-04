Kandidati për kryebashkiak të Tiranës, në radhët e PD-së së Enkelejd Alibeaj, Roland Bejko, thotë se nuk kishte kohë shumë që të mendohej për pranimin e kandidaturës, dhe se personalisht ka propozuar pedagogen Jonila Godole, por se në fund ishte shumica e Kryesisë ajo që e mbështeti.

Në emisionin “Arnautistan” në MCN Tv, ai tregoi se mori mbështetjen e Kryesisë për shkak të qëndrimeve të tij të prera, për tu ndarë qartësisht nga Berishizmi dhe të ndërtojmë një vizion të ri

Jam sekretar i pushtetit vendor të PD, kam marrë pjesë në hartimin e programit të PD për pushtetin vendor në 2021, dhe të integrimit europian në vitet 2010-2011-2012.

Kam qenë prefekt në Berat dhe ekspert për zhvillimin e reformës territoriale, madje kemi një studim të veçantë për Bashkinë e Tiranës. Unë jam aty për të rritur flakën e opozitarizmit brenda PD në planin politik.

Se një pjesë e mirë e PD është futur në një rrugë pa krye, e udhëhequr nga zoti Berisha, për të marrë drejtimin e PD. Berisha i shpallur non grata, se nuk kam asgjë personale me zotin Berisha.

Rreth 45% e refuzojnë berishizmin dhe ndaj jemi këtu, vendosim të dalim me një ofertë që ne t’i bindim që do jemi e ardhmja.

Një parti joberishiste, do të thotë jo një parti kryetari, klanore, por një Parti Demokratike me pushtete të ndara. Besoj në vlerat e partnerëve tanë SHBA, BE, Britani e Madhe.

Kjo që po bën Berisha sot, është si ti biesh murit me kokë. Me PD-në zyrtare më ka bashkuar dëshira që të bëjmë diçka të mirë.

Si mund të jemi ne në një parti që thërriste Shqipëria si Europa, ndërkohë që kemi një lider të izoluar nga Europa.

Është ngritur një valë e madhe dhe nuk flet dot për Amerikën, janë mëkuar me një urrejtje, se një pjesë e madhe e besojnë se Berishës i kanë rënë në qafë.

Madje e besojnë dhe ata që kanë qenë ministra dhe dinë se çfarë është gjeopolitika. Kanë të njëjtin hall, se kanë hyrë në politikë të varfër dhe kanë dalë shumë të pasur. Janë pasqyra e njeri tjetrit.

Ata që mendojnë se Berisha e mund Ramën, do zhgënjehen të parët. Unë e besoj atë që thotë SHBA për Berishën, se kemi Gërdecin, 21 Janarin ku u vranë katër persona në bulevard.

Mandati i dytë ka qenë i dobët se u lidh me LSI. Drejtësia ka qenë politike, hajde njëri kap njërën gjë, hajde tjetri kap tjetrën.

Kanë dashur që të gjitha pushtetet t’i mbajnë për vete. Berisha, Rama, Ilir Meta e kanë minuar demokracinë, e kanë penguar integrimin europian, se i kanë marrë të gjitha pushtetet për vete. Rama më shumë sot se sa Berisha dje.