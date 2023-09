Gazetari Baton Haxhiu tha në një intervistë për Euronews Albania se pavarësisht se e ka pëlqyer Gazment Bardhin, tashmë ai ka kaluar në pozicionin e një figure komike që gjithçka po e bën vetëm të jetë në listën e Sali Berishës.

Sipas gazetarit, gjithçka po bëhet tani është vetëm për zgjedhjet e vitit 2025.

“Bardhi do të jetë një prej figurave që unë e kam pëlqyer, por do të jetë një prej figurave komike në këtë proces, pikërisht sepse të ardhmen e sheh brenda një strukture konjukturale për të qenë ose për të fituar postin e deputetit dhe asgjë më shumë dhe një njeri i cili ka bërë beteja publike ta zhvendosë veten…mendoj që deputetët e tjerë janë pa ndonjë kredibilitet publik, janë të vlerësuar nga vendet ku vijnë, por nuk kanë treguar asgjë dhe fakti që Bardhi i cili e ka mbajtur barrën kryesore gjatë kësaj periudhe, kundër Berishës dhe të tjerëve dhe shkon në shtratin e tij, ka të bëjë me dinjitetin dhe problemi është që këtu dinjiteti ka humbur me kohë e njerëzit kanë kaluar tërësisht në një pozicion pragmatik. Ky pragmatizëm është i përqendruar te zgjedhjet e vitit 2025 që me siguri Bardhi mendon se do të jetë në listën e Berishës ose në partinë që vjen, sepse çështja e partisë tashmë ka përfunduar,” – u shpreh Haxhiu./f.s