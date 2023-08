Legjenda e kinemasë, Al Pacino dhe këngëtari i momentit, Bad Bunny, janë duke xhiruar videoklipin e tyre në restorantin e famshëm “Carbone” në Noho. Po, po ashtu sic e mendoni është. Al Pacino dhe Bad Bunny në një bashkëpunim!

Sipas “Page Six”, Al Pacino dhe reperi ishin së bashku në restorantin e njohur, duke xhiruar për skenat e një video që me shumë gjasa do të thyejë rrjetin. ‘Vibe’ i videoklipit do të jetë me gangster dhe sigurisht, Al Pacino, është le të themi ‘kumbari’ i këtij roli në kinema.

A nuk është bashkëpunimi të cilin as që e kishim menduar por që mezor presim ta shohim?

Ndërkohë që ne mezi presim, rikujtojmë që nga ana tjetër Bad Bunny duket po shijon lidhjen e tij me Kendall Jenner…

/a.d