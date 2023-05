Në konferencën për shtyp për gazetarët, kryeministri Edi Rama u pyet nëse do të bashkëpunojë me koalicionin “Bashkë Fitojmë” në bashkitë ku kandidatët e forcës së djathtë kanë fituar. Kryeministri u përgjigj se bashkëpunimi është i pamundur për shkak të palës tjetër, por do të shihet nëse do të ketë kryetarë bashkish të gatshëm për të qenë partnerë me qeverinë.

Edi Rama: Më vjen shumë keq që ju përsërisni gabim diçka që unë e kam sqaruar sa herë jam pyetur diçka që unë e kam sqaruar në çdo herë që kam folur për këtë temë. Bashkëpunimi me ta është i pamundur jo për shkakun tim, por për shkak të tyre. Këtë tregon eksperienca. Natyrisht që kjo pastaj është diçka që ne do ta shikojmë rast pas rasti, nëse do të ketë kryetarë bashkish që të jenë proaktivë dhe të vënë interesat e komunitetit mbi axhendat politike dhe do të duan të bashkëpunojnë me qeverinë si partnerë në shërbim të komunitetit, ne nuk kemi asnjë problem me këtë dhe përkundrazi ne e kemi për detyrë dhe për privilegj që t’i shërbejmë çdo anëtari të bashkësisë sonë në të 28 mijë kilometrat katrorë të Shqipërisë.

Rama dha përgjigje edhe për ftesën për kafe të kandidatit të opozitës në Mirditë: “Nuk jam në dijeni, por para se të vij te kafja me të kam shumë takime për të bërë”, tha kryeministri ndërsa renditi axhendën e tij për ditët në vazhdim.