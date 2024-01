Kryelajmi i ditës së sotme është mosmiratimi i David Koselancik si ambasador në Tiranë nga Senati Amerikan. Zoti Bardhyl Reso nga SHBA-ja ka komentuar këtë vendim të Senatit, ndërsa rreshton edhe disa arsye se përse mund të ketë ardhur mosemërimi i Koselancik si ambasador amerikan në Tiranë.

“Është shpejt që ne te japim një gjykim apo opinion për faktin se ai është një diplomat i vjetër. Shqipërinë ai e njeh mirë sepse ka shërbyer në detyra të ndryshme. Arsyet e vërteta se përse ai nuk është miratuar, mund të jenë të shumta. Disa mund të mendojnë që Sali Berisha ka ndikuar në Senatin Amerikan, me ata njerëzit përkrahës që mendon ai se ka në SHBA. Por që në fakt nuk ka asnjë. Me siguri kështu do ta komentojnë pasuesit e tij. Mund të ketë dhe arsye të tjera. Mbase në Amerikë u zhvillua dhe procesi McGonigal dhe ai u dënua. Kostelancik ka qenë në Shqipëri, por mbase në kohën që ka qenë edhe McGonigal. Dyshoj se mund të kenë ndonjë lidhje, ose mosinformim nga ana e tij se me siguri kur ka qenë në Shqipëri duhet të ketë mbuluar problemet e shërbimeve të fshehta amerikane. Ky është mendimi im nisur nga pozicionet që ka pasur gjatë kohës që ka punuar në Ambasadën Amerikane në Shqipëri. Nëse Zëri i Amerikës sot mund të bëjë koment, për të treguar arsyet e vërteta të mosmiratimit nga Senati Amerikan i emërimit të tij si ambasador në Tiranë. Unë nuk mund të jap opinione ose hamendje të tjera që të jenë më të sigurta drejt së vërtetës.”, tha zoti Reso në DritareTV.

