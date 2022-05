Deputeti i Partisë Demokratike, Gazment Bardhi tha se grupi i Rithemelimit i ka kërkuar atij që të firmosë për të paguar dritat e selisë. Ai shtoi se “Rithemelimi” nuk paguan dot as dritat, as ujin as administratën, pasi nuk i njeh asnjë institucion.

“Këta që janë drejtues të partisë, nuk paguajnë dot dritat dhe, ujin dhe rrogën e administratës së PD se nuk i njeh asnjë institucion. Më kërkojnë mua të firmos për energjinë elektrike që harxhojnë këta në godinën PD.