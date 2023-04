Sekretari i Përgjithshëm i PD-së Gazment Bardhi është shprehur se do të bëjnë ankimin për kandidatin e për kryetar Bashkie në Mallakastër Qerim Ismailaj, pasi ky i fundit është i dënuar me 3 vite burg në Greqi.

Në një deklaratë për mediat, Bardhit theksoi se PD do të zbatojë ligjin e dekriminalizimit ndërsa shtoi se Ismailaj nuk duhet të kandidojë në zgjedhje.

Më tej ai theksoi se KQZ ka shkelur lihgjin duke konfirmuar kandidimin e Qerim Ismailajt në zgjedhjet lokale.

“I përzgjedhur i Edi Ramës për Mallakastrën ishte i dënuar me 3 vite në Greqi dhe u ishte fshehur autoriteteve greke. Në muajin shkurt të këtij viti Gjykata e Posaçme kundër Korrupsionit e gjeti fajtor Edi Ramën e Mallakastrës, Qerim Ismailaj duke e dënuar me falsifikim të formularëve duke e dënuar me 6 muaj burg. KQZ dhe Këshilli i Ministrave duhet të kishin urdhëruar shkarkimin e menjëhershëm të kryetarit të Bashkisë së Mallakastrës, Qerim Ismailaj.

Më datë 5 prill 2023 në shkelje flagrante të ligjit të dekriminalizimit Ilirjan Celibashi ka konfirmuar kandidimin në shkelje të ligjit Qerim Ismailaj. Ne do të depozitojmë dhe ankimimin me qëllim zbatimin e përpiktë që ligjit të dekriminalizimit. Duhet t’i ndalohet kandidimi në zgjedhje”- tha Bardhi.

/s.f