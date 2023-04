Fitimi i sektorit bankar po rritet edhe në muajt e parë të vitit 2023. Vetëm në 2 muajt e parë ato kanë arkëtuar 5.3 mld lekë, të ardhura këto 128% më të mëdha se fillimi i vitit 2022.

Bankat po përjetojnë një periudhë të mirë, teksa shohin që fitimit e tyre po rriten me ritme të shpejta. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë, tregojnë se në dy muajt e parë të vitit, fitimi neto i sistemit arriti në 5.3 miliardë lekë, me rritje 128% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Ky është rezultati më i lartë për periudhën dymujore që nga viti 2015.

Shifrat e deritanishme tregojnë se fitimi i bankave po rritet duke ndjekur ecurinë e vitit të kaluar. Rritja e normave të interesit nga bankat qendrore në fazën e parë, ashtu siç pritej, ka pasur një ndikim pozitiv në performancën e bankave, duke zgjeruar rezultatin neto nga interesat.

Nga ana tjetër, edhe cilësia e portofolit të kredisë nuk po jep ndikim negativ mbi rezultatin financiar.

Kujtojmë se bankat tregtare arritën fitime rekord në vitin 2022, duke arkëtuar 23.8 mld lekë, ose 210 mln euro.

Sipas strukturës, 3 nga 11 banka kanë ndarë 70% të fitimeve vitin e kaluar, ndërsa vihet re se një grup bankash të përmasave të mesme kanë parë rritje të performancës në treg.

