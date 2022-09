Në edicionin e lajmeve në Dritare TV ishte sot i ftuar avokati Idajet Beqiri, i cili argumentoi draftin e grupit parlamentar të PD për ndalimin me ligj të filmave dhe simboleve si pjesë e propagandës komuniste.

“Ky grup parlamentar i PD thotë se sipas kësaj logjike ne duhet të luftojmë atë pjesë të asaj periudhe me çfarë ka ndodhur, sepse ajo prodhimtari është e atij sistemi. Por sipas kësaj logjike edhe ata që kanë qenë fashist duhen eleminuar, e së pari nga këta duhet të jetë vetë Enkelejd Alibeaj, që është nip i një krimineli lufte.

Por kjo luftë e gjakut duhet të marrë fund. Lufta Nacional Çlirimtare na renditi në krahun e antifashistëve më të mëdhenj në botë. Në këtë kohë nuk ke pse luan me lavdinë e filmave, librave dhe lapidarëve të asaj kohe.

Pretendimet se këto filma e libra mund të jenë të deformuar, se ky nuk është realiteti mund të kundërshtohen vetëm duke bërë filma të tjerë, filma të rinj, duke kontribuar në skenare, regji e filma të rinj.

Por vetë kjo kërkesë e kësaj natyre që bën PD nuk ka asgjë positive në mes, veç se përçarje. Nuk ka askush të drejtën të cënojnë lapidarët, që tregojnë dhe faktojnë historinë.

Dekomunistizimi nuk largohet me shkatërrimin e lapidarëve, por me dosjet e ish-sigurimit të shtetit. Ne duhet të ndahemi nga diktatura e dosjeve të ish-sigurimit të shtetit, e nëse ky ligj do të ishte në rregull do të përmbante vetëm këtë. Demokracia jonë nuk lindi e pastër.”,-u shpreh Beqiri./m.j