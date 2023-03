Australia do të pajiset me nëndetëse të fuqishme me energji bërthamore në vitin 2030. Është ky një nga detajet e marrëveshjes AUKUS të nënshkruar vitin e kaluar mes Shteteve të Bashkuara, Britanisë së Madhe dhe Australisë dhe që u diskutuan në një takim mes liderëve të këtyre vendeve. Një marrëveshje që ka acaruar Kinën, që në një deklaratë për shtyp të ministrisë së jashtme të Pekinit, akuzon tre vendet se po ecin drejt një rruge të gabuar dhe të rrezikshme.

Xho Bajden, Rishi Sunak dhe Entoni Albaneze zhvilluan një takim në San Diego të Kalifornisë, ku diskutuan finalizimin e marrëveshjes për pajisjen e Australisë me nëndetëse bërthamore, që sipas tyre nuk synojnë asgjë tjetër veç forcimin e paqes në rajonin e Indo-Paqësorit.

Që këtë vit, marinarë australian do të dërgohen në bazat amerikane dhe britanike të nëndetëseve për t’u trajnuar për përdorimin e tyre, ndërsa në vitin 2027, dy vendet do të ngrenë bazat e para të këtyre nëndetëseve në Australi. Presidenti amerikan Xho Bajden u kujdes të theksonte se nëndetëset përdorin energjinë bërthamore vetëm si karburat, që i mban ato shumë më gjatë në zona luftimi krahasuar me nëndetëset e tjera dhe nuk përdorin armë bërthamore.

Mes qëllimeve të dërgimit të këtyre nëndetëseve, është krijimi i një kundërpeshe ndaj objektivave ekspansioniste të Kiëns në rajon.

