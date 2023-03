Të tjera detaje janë zbardhur në lidhje me masakrën në “Don Bosko” të dielën mbrëma, ku një grua u vra aksidentalisht ndërsa pesë persona të tjerë u plagosën.

Panorama TV mëson se makina e autorëve është filmuar nga disa kamera sigurie në mbikalimin e Rinasit vetëm 10 minuta para se të ndodhte ngjarja. Ndërkohë e njëjta makinë është kapur sërish nga kamerat në ikje në orën 20:50.

Ky është itinerari që kanë ndjekur autorët dhe ngjarja ka ndodhur në harkun kohor të 30 minutave.

Hetuesit dyshojnë që lokali ka qenë i vëzhguar dhe autorët kanë pasur informacion te plotë për personat që ishin brenda.

Përveç xhaxhait të Fation Muratit në lokal kanë qenë edhe djali i xhaxhait dhe vëllai i Fation Muratit. Autorët dyshohet se i janë trembur një kthim zjarri nga shënjestrat e tyre pasi kanë përllogaritur si mundësi që ata mund te ishin të armatosur.

Kjo dyshohet se i ka shtyrë autorët të qëllojnë me breshëri pa pyetur se kush është brenda tjetër i pafajshëm dhe e gjitha ka ndodhur në pak sekonda.

Fation Murati ka dal nga Shqipëria në drejtim të Kosovës me 12 mars në mëngjes, pra ditën e ngjarjes. Nuk është regjistruar ne kufi për shkak se në fundjave ka marrëveshje mosregjistrimi, më pas dyshohet se ka ikur në Turqi.

Grupi hetueseve është përqëndruar tek kamerat e sigurisë nga zona e Don Boskos në Likmetaj ku edhe u gjet e djegur “BMW”. Deri tani nga ajo që është vëzhguar në kamera nuk i identifikon dot autorët pasi kanë qenë te maskuar. Edhe dëshmitarët nuk kanë dhënë detaje shumë ndihmuese për autorët për shkak se ngjarja ka ndodhur shumë shpejtë.

Ndërkohë, gruaja Mimoza Paja që mbeti viktimë ka qenë në këmbë duke shërbyer në momentin që është hapur zjarr.

Grupi i posaçëm hetimor, ka vazhduar kryerjen e veprimeve në vendin e ngjarjes, gjetjen dhe sekuestrimin e provave materiale, pyetjen e të dëmtuarve dhe dëshmitarëve okularë dhe sekuestrimin e pamjeve filmike.

Më datë 13.03.2023, është bërë këqyrja e vendit të ngjarjes, ku janë gjetur dhe sekuestruar edhe disa prova të tjera të vlefshme për hetimin.

Po më datë 13.03.2023, në orët e para të mëngjesit, në vendin e quajtur “Ura e Sul Meres”, në territorin e fshatit Likmetaj, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, kanë konstatuar një automjet të djegur, brenda të cilit janë gjetur 3 armë zjarri automatike.

Grupi hetimor ka këqyrur automjetin e djegur dhe ka sekuestruar disa prova të vlefshme për hetimin.

Nga verifikimi i numrit të shasisë së automjetit rezulton se ky mjet tip BMË, seria 5, (525) me ngjyrë gri, ishte vjedhur gjatë natës më datë 14.03.2021, në lagjen nr 13 Durrës.

Të gjitha provat metariale të sekuestruara në vendngjarje në rrugën “Anastas Shundi” dhe në fshatin Likmetaj, janë dërguar në Institutin e Policisë Shkencore ku po u nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme.

Dinamika e ngjarjes

Autorët janë afruar me automjetin tip BMW, me targa të huaja në rrugën “Anastas Shundi”, kanë ndaluar makinën përbri lokalit të shtetasit F. M., dhe dy nga autorët kanë zbritur nga makina duke hapur zjarr me breshëri në drejtim të lokalit.

Pas kësaj autorët kanë hipur në automjet dhe janë larguar me shpejtësi në drejtim të spitalit ushtarak, kanë vazhduar në autostradën Tiranë – Durrës, kanë devijuar rrugën në mbikalimin e Vorës dhe kanë djegur automjetin në fshatin Likmetaj.

Pronari i lokalit shtetasi Fation Murati është nën hetim nga Prokuroria e Rrethit Gjyqësor Tiranë për veprën penale “Mbajtja pa leje e armëve dhe municionit luftarak”, parashikuar nga neni 278 i Kodit Penal dhe po hetohej me masën e sigurimit “Arrest në shtëpi”.

Më datë 07.03.2023, shërbimet e Policisë së Komisariatit Nr. 3, në zbatim të procedurave standarde të punës, kanë kontrolluar dhe gjetur në banesë shtetasin Fation Murati ndërsa në kontrollin e datës 12.03.2023, gjatë kontrollit ky shtetas nuk është gjetur në banesë dhe është shpallur në kërkim dhe punohet për gjetjen dhe arrestimin e tij.

/e.d