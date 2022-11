Athina ka ndezur dritat kuqezi për të përshëndetur festën e shpalljes së Pavarësisë së shqiptarëve.

Ndërkaq, kreu i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, në një postim në “Twitter”, ka falënderuar kryebashkiakun e Athinës, Kostas Bakoyanis.

“Falënderoj mikun tim të dashur @KBakoyannis për ndriçimin e Sheshin Omonia. në Athinë, me ngjyrat e flamurit shqiptar Kuq e Zi për ditët tona kombëtare!

Ai e ka bërë këtë që kur u bë kryebashkiak i kryeqytetit grek, duke dërguar një mesazh të madh miqësie mes popujve tanë”,shkruan Veliaj.

Thanked my dear friend @KBakoyannis for lighting up Omonia Sq. in Athens, with Red&Black Albanian flag colours for our national days!

He’s done this ever since becoming mayor of the greek capital, sending a great message of friendship among our peoples – neighbours matter ❤️ pic.twitter.com/9sNDrYklRQ

— Erion Veliaj #EYC2022 (@erionveliaj) November 29, 2022