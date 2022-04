Ministria e Shëndetësisë raporton se nga 1,110 testime, 48 qytetarë kanë rezultuar të infektuar me Covid. Ndërkohë fatmirësish nuk është shënuar asnjë humbje jete. MSH thotë se 33 pacientë janë shëruar në 24 orët e fundit.

RAPORTIMI:

Ju informojmë për situatën në 24 orët e fundit, si vijon: Janë kryer 1,110 testime, nga të cilat kanë rezultuar pozitivë me COVID19, 48 qytetarë, në këto bashki:

14 në Tiranë, 4 në Shkodër, Durrës, Vlorë, 3 në Gjirokastër, Berat, Elbasan, 2 në Himarë, Sarandë, 1 në Tropojë, Shijak, Fier, Lushnje, Divjakë, Memaliaj, Devoll, Kolonjë, Kuçovë.

Janë 352 pacientë aktivë me COVID-19 në të gjithë vendin.

Aktualisht në spitalin COVID3 po marrin trajtim 7 pacientë, nga të cilët 1 është në gjendje më të rënduar. Në 24 orët e fundit nuk ka asnjë humbje jete me Sars-Cov2.

Janë shëruar 33 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 270,474 që nga fillimi i epidemisë.

Statistika (13 Prill 2022)

Raste të reja ditore 48

Të shëruar në 24 orë 33

Të shtruar në spitale 7

Humbje jete në 24 orë 0

Testime ditore 1,110

Testime totale 1,789,363

Raste pozitive 274,320

Raste të shëruara 270,474

Raste Aktive 352

Humbje jete 3,494

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 198

Vlorë 39

Fier 27

Korçë 21

Elbasan 18

Gjirokastër 16

Berat 12

Shkodër 10

Durrës 8

Kukës 3