Faza e pestë e megaoperacionit policor të koduar “Alpe të pastra” për goditjen e veprimtarisë së kultivimit të lëndëve narkotike është shtrirë në 2 ditë.

Në ditën e parë të kësaj faze, u asgjësuan 460 bimë kanabis, që u gjetën të kultivuara në fshatin Lotaj, njësia adminstrative Shalë. Në ditën e dytë të kësaj faze, u asgjësuan 2300 bimë kanabis që u gjetën të kultivuara në territorin e fshatit Pepaj, njësia administrative Shosh, si dhe 510 fidanë të mbjellë në kubikë.

Në lidhje me veprimatrinë kriminale është shpallur në kërkim 65-vjeçarja me iniciale A.M., e cila është konstatuar falë dronëve teksa kujdesej për bimët nërkotike në fshatin Lotaj.

Gjatë 2 ditëve të zhvillimit të kësaj faze, u angazhuan 40 forca policore dhe u përdorën 3 dronë, për kontrollin e territorit malor të disa fshatrave.

Megaoperacioni policor antikanabis “Alpe të pastra”, vijon.

/a.r