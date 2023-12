Ashpërsimi i masës së sigurisë për Sali Berishën sipas Luan Baçit nuk do të jetë pengesë. Në studio Live në Report Tv me gazetarin Arbër Hitaj, Baçi komentoi dhe zërat se me rënien e Berishës në krye të Rithemelimit do të jetë e bija Argita.

“Ne jemi në mosbindje civile ne jemi në protesta kemi rreth dy muaj në parlament që protestojmë. Izolimi i Berishës ka për t’u kthyer në bumerang sepse çdo deputet e çdo drejtues strukture do jetë një Sali Berishë nga sot e tutje”.

“Çdo individ ka të gjithë të drejtën e tij të jetë pjesë e garave. Për zonjën Malltezi nuk kam droje qe ta them për mua është një figurë shumë e mirë. Madje do thoja një gjetje e duhur që të jetë pjesë e PD në drejtimin e saj. Por ne e kemi kryetarin e PD, ai është Berisha.

Ai vazhdon ta drejtojë dhe do vazhdojë ta drejtojë PD. Izolimi i zotit Berisha me çfarëdolloj mase s’ka për tu kthyer në pengesë, por do kthehet në bumerang. Është gabim i madh nëse mendojnë se do shuajnë opozitën”, shtoi Baçi./m.j