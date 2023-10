Goli i Mujës është anuluar dhe rezultati vazhdon të mbetet 3 me 0 për Shqipërinë.

Që prej orës 20:40 ka nisur sfida e Kombëtares shqiptare kundër Çekisë për grupin E të Euro 2024.

Kjo ndeshje ka bërë bashkë shqiptarët të cilët kanë mbushur në kapacitet të plotë stadiumin “Air Albania”, ku rreth 600 vende janë rezervuar për tifozët kundërshtarë.

Shqipëria është lider i grupit me 10 pikë dhe një fitore ndaj çekëve do t’i afronte me kualifikimin për Kampionatin Evropian.

Në terren janë 1700 efektivë policie që po kujdesen për mbarëvajtjen e ndeshjes dhe për të shmangur incidentet me tifozët.