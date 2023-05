Oerd Bylykbashi në një deklaratë për mediat ka bërë thirrje që të largohen menjëherë nga qendrat e votimit personat që janë të paautorizuar për të qenë pjesë e procesit zgjedhor.

Teksa foli me emra, Bylykbashi tha se janë njerëz të njohur për skemën e patronazhimit, të cilët sipas tij, po intimidojnë qytetarët.

Oerd Bylykbashi: Ka një urdhër të KQZ-së, i cili ndalon prezencën e çdo personi të paautorizuar në oborrin apo ambiente të tjera të qendrave të votimit. Në rast se nuk zbatohet kjo, KQZ ka detyrimin për të bllokuar votimin, të thërrasë policinë dhe të sjellë në parametrat e duhur votimin. Nëse mazhoranca socialiste nuk merr këtë lloj vendimi, do të njoftohet policia dhe situata do të vendoset.

Pyetje: Kush janë këto persona?

Oerd Bylykbashi: Kam raportim për Flamur Gjuzin, Roni Shqopën, kam raportim për drejtues të njësive administrative, të cilët janë brenda qendrave të votimit dhe marrin pjesë në proces duke ndikuar mbi zgjedhësit. E drejta e subjekteve zgjedhore është të kenë vëzhgues, por jo të kenë njerëz që intimidojnë, pjesë e sistemit të patronazhimit, me qëllim që të garantojnë që presioni i bërë në vendin e punës të transmetohet deri në momentin e fundit. Këta persona duhet të largohen menjëherë nga qendrat e votimit. Këta emra janë të njohur përsa i takon kësaj skeme. Presim që situata të rivendoset me shpejtësi. Vëzhguesit të vëzhgojnë, por jo të ushtrojnë presion mbi zgjedhësit. Këta persona nëse do të vazhdojnë, sipas ligjit, do të ndalohet procesi i votimit.

