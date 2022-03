Analiza e “The Times”/ Forcat ruse nuk realizuan fitore të shpejtë, por Ukraina ka probleme: Si do të përfundojë e gjitha?!

Pothuajse një muaj pasi Vladimir Putin filloi pushtimin e tij në Ukrainë, është e qartë se sa keq ka shkuar lufta për të. Edhe pse ka pasur përparime në jug, lindje dhe veri të vendit, vetëm një qytet i madh, Kherson, ka rënë, me Mariupol në bregun e detit Azov që ende reziston pas 24 ditësh rrethimi. Kievi duket gjithnjë e më i paarritshëm, dhe edhe aty ku ka pasur përparime ruse, ata vërtet kontrollojnë shiritat e tokës përgjatë rrugëve kryesore, me forcat ukrainase shpesh në gjendje të operojnë prapa linjave të tyre imagjinare të frontit.

Si arritëm këtu

Do të ishte gjithmonë një luftë e vështirë. Moska zgjodhi të linte mënjanë qasjen e saj të zakonshme – një përparim metodik dhe të koordinuar pas një bombardimi masiv paraprak që synonte të shkatërronte forcat e armikut në fillim – në favor të sulmeve të vogla dhe të shpejta në qytetet kryesore. Ajo luajti kumar se mund t’i presë shpejt kokat qeverisë ukrainase dhe i gjithë aparati shtetëror do të shpërbëhej. Ka humbur. Ky ishte vendimi i Putinit, i nxitur nga paaftësia e tij për të besuar se Ukraina është një vend i vërtetë, ose se ukrainasit mund të besojnë në të. Mund të rezultojë se ka qenë vendimtare.

Ukrainasit po luftojnë me aftësi dhe vendosmëri. Furnizimi me armë perëndimore, veçanërisht raketat antitank britanik NLAË dhe SHBA Javelin, sigurisht që ndihmojnë, por taktikat dhe shpirti janë të gjitha ukrainase. Ndërsa rusët vazhdojnë të demonstrojnë një paaftësi të stilit sovjetik për të reaguar ndaj të papriturave, mbrojtësit janë ritrajnuar për të qenë shumë më të adaptueshëm, duke dhënë iniciativë më të madhe për komandantët në terren. Ata kanë operuar në njësi të vogla, duke goditur pikat e dobëta të armikut dhe duke u shpërndarë përpara se forcat ruse të fuqishme, por të rënda, të mund të përgjigjen siç duhet.

Gjeografia dhe klima kanë qenë miq të tyre. Retë e ulëta kanë reduktuar avantazhin e fuqisë ajrore të Rusisë, dhe kaq shumë nga automjetet e blinduara pushtuese janë zhytur në baltë të thellë sa rusët janë detyruar kryesisht të qëndrojnë në rrugë të cenueshme.

Ukrainasit kanë marrë gjithashtu iniciativën, duke synuar linjat e tepërta të furnizimit të Rusisë: edhe ushtarët më kompetentë mund të bëjnë pak pa ushqim, karburant dhe municione. Shumë prej tyre nuk janë të gatshëm të luftojnë me njerëzit që nuk i konsiderojnë armikun e tyre, mosbesues ndaj komandantëve të tyre.

Nuk është çudi, pra, që Moska tani duket më e gatshme për të biseduar për paqen, megjithëse në afat të shkurtër, përpjekjet e Rusisë për të forcuar pozicionin e saj negociues kanë nënkuptuar një rritje të luftimeve. Bombardimi i një teatri të përdorur si strehë në Mariupol dhe sulmet me raketa në Lviv të paprekur më parë në perëndim janë, si çdo gjë tjetër, përpjekje për të ushtruar presion mbi ukrainasit në negociata.

Ndërsa lufta ka shkuar keq për Putinin, është gjithashtu e qartë se Kievi nuk mund të dëbojë rusët. Pra, çfarë ndodh më pas?

Rezultati A: Një lloj paqeje

Rezultati ideal do të ishte, sigurisht, një zgjidhje e negociuar. Një marrëveshje e mundshme do ta bënte Ukrainën t’i jepte fund aspiratave të saj për t’u bashkuar me NATO-n dhe të pranonte kapjen e Krimesë dhe “republikave popullore” të Donbasit nga Kremlini në këmbim të një tërheqjeje të trupave ruse dhe garancive perëndimore të sigurisë. Në fakt, Moskës më në fund do t’i duhej të pranonte se shumica e Ukrainës nuk ishte më pjesë e sferës së saj të ndikimit.

Ndonëse kjo do të ishte një humbje, është një humbje që lideri rus mund ta bëjë. Duhet të jetë: nëse shtyhet në një cep ku ai mendon se zgjedhjet e tij të vetme janë kapitullimi ose përshkallëzimi total, Putini ndoshta do të ndihej i detyruar të përshkallëzohej. Sipas kësaj marrëveshjeje, megjithatë, ai mund të pretendonte se kishte “çmilitarizuar” Ukrainën – të priste raporte të gjata të bazave të bombarduara dhe automjeteve të shkatërruara – dhe të fitonte garanci që do t’i shpëtonin rusishtfolësit e Ukrainës lindore nga “gjenocidi” mitik me të cilin pretendonte se u përballën. Ndërkombëtarisht, dështimi i Putinit do të ishte i dukshëm, por me makinën propagandistike të Kremlinit në mbingarkesë, një publik jo entuziast për luftën e gjithanshme me sa duket do të ishte i gatshëm ta gëlltiste këtë linjë.

Edhe pse Ukraina është ende konceptualisht e përkushtuar ndaj kthimit të Krimesë dhe Donbasit dhe do të duhet të ratifikojë një ndryshim në kushtetutë për të hequr angazhimin për anëtarësimin në NATO, duket sikur një dëshirë për t’i dhënë fund luftës dhe autoritetin jashtëzakonisht të rritur personal të Presidentit Volodymyr Zelensky. do të mjaftonte për të parë që kjo të kalonte. Vlerësimet e tij të miratimit janë rritur nga 31 përqind në dhjetor në më shumë se 90 përqind.

Perëndimi duhet të luajë një rol qendror në këtë proces. Para së gjithash, Ukraina do të presë që Bashkimi Evropian të paktën ta pranojë atë si një kandidat për anëtarësim. Për më tepër, garancitë e sigurisë që do të ishin alternativa ndaj anëtarësimit në NATO do të duhej të ishin serioze, thelbësore dhe të besueshme.

Nëse ukrainasit do të mbrohen, ata do të kenë nevojë për shumë më tepër ndihmë të specializuar ushtarake, veçanërisht një sistem të integruar të mbrojtjes ajrore. Më gjerësisht, ata do të presin ndihmë të konsiderueshme në rindërtimin e vendit të tyre. Ata ka të ngjarë ta marrin atë: e ardhmja e Ukrainës si një komb i qëndrueshëm dhe demokratik do të varet nga një lloj Plani i ri Marshall. Për Perëndimin një mbështetje e tillë është më e lirë dhe më e sigurt se sa një konflikt i vazhdueshëm me Rusinë.

Rusia do të ketë nevojë për garanci se të paktën disa nga sanksionet ekonomike të Perëndimit do të hiqen. Sipas fjalëve të një think tankeri pranë ministrisë së jashtme ruse: “Nëse Kremlini pritet të përfundojë “operacionin special ushtarak” me premtime të paqarta se ato do të rishqyrtohen, ai do të vazhdojë të luftojë.”

Lëvizje të tilla do të ishin të pjesshme dhe të inskenuara. Nuk bëhet fjalë për kthim në status quo-në para luftës. Ndërsa Putin është në Kremlin, është e vështirë të imagjinohet ndonjë pajtim i plotë. Në vend të kësaj, do të kishte një plan ku disa sanksione do të hiqeshin pasi Rusia tërhiqej, pas një periudhe të caktuar për të siguruar që Moska me të vërtetë do të largonte forcat e saj nga kufiri ukrainas. Sanksionet e tjera do të mbeten, veçanërisht ato që synojnë makinën ushtarake ruse.

Rezultati B: Dy Ukraina

Megjithatë, bisedimet e paqes mund të mos arrijnë askund. Edhe nëse rusët janë në gjendje të rifitojnë iniciativën, më e shumta absolute që ata ka të ngjarë të arrijnë tani është pushtimi i gjysmës lindore të Ukrainës. Vendi në praktikë mund të ndahet përgjatë lumit Dnieper, me një Ukrainë në perëndim dhe një lindje të pushtuar nga Rusia. Nëse në këtë fazë të dyja palët janë shumë të lodhura për të nisur sulme serioze, lufta do të vihej në pritje dhe do të formohej një kufi i ri de facto. Por nuk ka dyshim se një lëvizje partizane në lindje do të vazhdonte të zhvillonte fushatën e saj guerile kundër rusëve.

Kjo ngre sfida të mprehta për Perëndimin, duke qenë se ne jemi mjaft të përkushtuar për të mbështetur partizanët. Putini nuk ka gjasa ta pranojë këtë duke u shtrirë, diçka e theksuar nga paralajmërimi i javës së kaluar nga Sergei Ryabkov, zëvendësministri i Jashtëm rus, se autokolonat e armëve do të konsideroheshin si objektiva ushtarakë.

Kjo do të nënkuptojë sulme të vazhdueshme ajrore ose raketore kundër rrugëve dhe depove në Ukrainën perëndimore, por edhe një përshkallëzim të përpjekjeve të fshehta për të ndërprerë këtë fushatë brenda vendeve të NATO-s.

I paaftë ose jo i gatshëm për të sfiduar drejtpërdrejt NATO-n, veçanërisht me forcat e saj të mashtruara dhe të zhytura në Ukrainë, Kremlini do të lëshonte sulme kibernetike, fushata dezinformimi dhe përpjekje përmbysjeje, për të “ndëshkuar” Perëndimin për “ndërhyrjen” e tij.

Perëndimi duhet të përgatitet për këtë tani. Ka hapësirë ​​të kufizuar për të shtrydhur më shumë vlerë nga sanksionet. Në vend të kësaj, mund të ketë një rast për hakmarrje që dëmton makinën e tij luftarake dhe jo publikun rus. Sulmet proporcionale kibernetike mund të përfshijnë rrëzimin e sistemit të komunikimit të Kremlinit.

Rezultati C: Lufta e gjatë

Sigurisht, është e mundur që asnjëri nga këta skenarë të mos zhvillohet. Lufta mund të vazhdojë si tani për javë apo muaj. Kyiv është pjesërisht i rrethuar, por ende në këmbë. Mariupoli do të bjerë, por shumica e qyteteve të tjera të mëdha do të qëndrojnë, pjesërisht për shkak se Rusia nuk është në gjendje të mbajë ritmin aktual operacional. Megjithatë, forcat ukrainase nuk janë në gjendje të bëjnë ndonjë kundërsulm të qëndrueshëm.

Ka qetësi, madje edhe armëpushime të përkohshme, pastaj ofensiva të reja. Linjat e përparme lëvizin mbrapa dhe mbrapa çdo ditë, por nuk të çojnë askund. Të dyja palët do të kenë mungesë të burrave dhe materialeve, por do të gjejnë atë për të cilën duhet të luftojnë.

Kjo ka mundësi të bëhet edhe më e shëmtuar. Teksa sanksionet po shkatërrojnë ekonominë dhe popullaritetin e Putinit në vend, ai mund të ndjejë tundimin për të bërë diçka dramatike dhe të rrezikshme, siç janë armët kimike ose spastrimi etnik.

Në të njëjtën kohë, Perëndimi do të ndjejë gjithashtu koston e sanksioneve dhe tensionet e pashmangshme politike. Disa do t’i bashkohen thirrjes për lëshime në emër të paqes, të tjerë për veprime më agresive, madje edhe ndryshim regjimi. Siç më tha një burim i ashpër i qeverisë amerikane, “problemi i vërtetë është Putini, dhe gjithçka që nuk trajton heqjen e këtij problemi është thjesht humbje kohe”.

Një betejë vullnetesh

Vullneti i Ukrainës për të rezistuar ka habitur shumë në Perëndim dhe sigurisht autokratin në Kremlin. Pyetja ka të bëjë më shumë me kapacitetin e Ukrainës për të vazhduar luftën në një afat më të gjatë.

Kapaciteti i Perëndimit për të mbështetur Ukrainën financiarisht dhe ushtarakisht është shumë më i madh, por prova e vërtetë do të jetë nëse ajo është në gjendje të ruajë vullnetin e saj në një afat më të gjatë dhe të ushtrojë presion mbi Rusinë. Putini shpesh mbështetet te Perëndimi që ka një hapësirë ​​të shkurtër vëmendjeje, duke pritur që ai të shpërqendrohet nga kriza e ardhshme.