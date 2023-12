Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Silvio Gonzato, ka zhvilluar takimin e tij të parë zyrtar me kryeministrin e vendit, Edi Rama, duke e vendosur bisedën e parë mes tyre në rrafshin e aspiratave të integrimit shqiptar në Union.

Ndër të tjera ai shprehet se është diskutuar për hapat e ardhshëm të Shqipërisë në procesin e saj të integrimit në BE.

“Takimi im i parë me kryeministrin Edi Rama! Ne folëm për hapat e ardhshëm të Shqipërisë në procesin e saj të integrimit në BE dhe se si unë dhe ekipi im mund ta shoqërojmë vendin në këtë rrugëtim sfidues, por premtues.”, u shpreh ai.

My first meeting with Prime Minister @ediramaal! We talked about Albania’s next steps in its EU integration process and how me and my team can accompany the country along this challenging but promising journey. pic.twitter.com/M7SMCD8q0P

