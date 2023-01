Ministrja e Jashtme Olta Xhaçka gjatë një konferencë për shtyp është pyetur sërish në lidhje me akuzat e opozitës kundrejt bashkëshortit të saj se është investitor strategjik dhe se ministrja ka konflikt interesi të qëndroje në detyrë.

Ministrja tha se fjalën e fundit e ka gjykata dhe sipas saj të gjitha janë shpifje nga opozita, ndërsa shton se nuk ka shkelur asnjë ligj apo kaluar asnjë normë etike.

‘Nuk më rëndon shpatullat aq sa ç’mund ta imagjinoni të qenin ministre dhe investitore strategjike. Është kthyer në filozofi punë nga opozita e cila shpif shpif se diçka do të mbetet. Shpifje dhe hiperbole politike që vjen nga kjo opozitë që ka humbur rrugën e saj. Megjithatë ky është një proces që për fat të mirë ka hyrë në binar ligjor dhe fjalën e fundit e ka gjykata. Do ju thosha të prisni me durim ashtu siç po pres edhe unë pasi nuk kam shkelur asnjë ligj dhe nuk kam kaluar asnjë normë etike dhe morale.’– u shpreh Xhaçka

