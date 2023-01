SPAK përfundoi hetimet për tragjedinë e Gërdecit, ndërsa i ka komunikuar zyrtarisht akuzën Fatmir Mediut, se ka shkelur ligjin kur ishte ministër i Mbrojtjes duke shpërdoruar detyrën. Ky është përfundimi që ka arritur pas hetimit disa mujor, Prokuroria e Posaçme për ish ministrin e Mbrojtjes, ndërsa i ftuar në Dritare TV, avokati Idajet Beqiri u shpreh se Gërdeci ishte një krim shtetëror, i cili duhet dënuar.

“Ky është një zhvillim tepër pozitiv që tregon se SPAK-u këtë vit do vijoj objektivin që i ka caktuar ligji, për të punuar kundër krimit të organizuar. Kjo tregon se SPAK nisi të veproj me hapa konkrete dhe të mos harrojmë që kemi të bëjmë me një akuzë për shpërdorim detyre ndaj ministrit të asaj kohe. Në këtë aspekt SPAK e ka ndërtuar sot akuzën, por të mos harrojmë që hetimi nuk ka mbaruar dhe hetimi nuk duhet të mbaroj.

Duhet argumentuar se ku e ka shpërdoruar detyrën dhe çfarë akte ka firmosur ky ministër që çuan në këto shpërdorime detyre. Po ashtu edhe ministri i drejtësisë së asaj kohe, është po aq i përfshirë në krim. Po ashtu si Shkëlzen Berisha i lidhur direkt me trafikun e armëve, e vërtetuar nga dosjet e Amerikës.

Këta duhet të gjykohen për vrasje direkte, jo si një gabim teknologjik. Kjo është një vrasje masive për korrupsion, për trafik armësh dhe kontrabandë. Gërdeci la të vdekur dhe të plagosur, ishte një krim shtetëror me vendim qeverie dhe të ardhurat shkonin vetëm në një drejtim te familja Berisha.

Berisha ngriti një fabrikë në zemër të kryeqytetit dhe të ardhurat i voli vetë familja kryeministrore. Ndërsa Mediu duhet tani të thotë të vërtetën, nëse dikush e drejtoi apo e mori vetë vendimin për atë krim shtetëror të familjes Berisha, plag që nuk mbyllen në Shqipëri.”,u shpreh Beqiri./m.j